Coronahit Clubhouse ontslaat meer dan helft van personeel

Socialemediabedrijf Clubhouse ontslaat meer dan de helft van het personeel. De app, waar gebruikers in groepen met elkaar in gesprek kunnen, werd een grote hit aan het begin van de coronapandemie toen in grote delen van de wereld lockdowns van kracht. Onder anderen Oprah Winfrey en Elon Musk hielden toen groepsgesprekken in de app.

Maar nadat de lockdowns waren geƫindigd, nam ook het aantal gebruikers van Clubhouse snel af. Daarbij speelde ook mee dat allerlei andere socialemediabedrijven als Twitter en Facebook vergelijkbare functionaliteit in hun apps inbouwden.

“Toen de wereld heropende werd het voor veel mensen moeilijker om hun vrienden te vinden op Clubhouse en om lange conversaties in hun leven in te passen”, schreven oprichters Paul Davidson en Rhan Seth in een blog aan hun personeel. “Om zijn rol in de wereld te vinden, moet Clubhouse zich ontwikkelen. Daar is een periode van verandering voor nodig.”