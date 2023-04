Duurdere modellen goed voor hogere winst Mercedes-Benz

Mercedes-Benz heeft in de eerste drie maanden van het jaar een hogere winst weten te boeken door vooral luxere modellen te verkopen. Onder andere busjes uit het duurdere segment van het Duitse autoconcern verkochten goed. Ook ving Mercedes-Benz hogere materiaalkosten op met prijsverhogingen.

De nettowinst steeg in de eerste drie maanden met 12 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot ruim 4 miljard euro. Eerder deze maand meldde de autofabrikant 3 procent meer personenauto’s te hebben verkocht. Daarnaast steeg de verkoop van busjes met 12 procent, ondanks “aanhoudende uitdagingen in de logistiek”. Dat leverde een omzet op van 37,5 miljard euro, 8 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2022.

Autofabrikanten hadden vorig jaar veel last van tekorten aan onderdelen, zoals chips. Daardoor ontstonden ook lange wachttijden voor nieuwe auto’s, wat een deel van de groei nu verklaart. Vooruitblikkend stelde Mercedes-Benz dat de knelpunten in internationale toeleveringsketens beetje bij beetje verdwijnen. Daardoor kan de markt voor auto’s van het luxemerk waarschijnlijk blijven groeien ondanks de hoge inflatie en afzwakkende economische groei.

Mercedes-Benz meldde ook dat zijn elektrische auto’s goed verkopen. Zo verkocht het bedrijf bijna 90 procent meer elektrisch aangedreven personenauto’s. De verkoop van elektrische busjes steeg met 22 procent.