Fonds voor hulp bij hoge energierekening blijft langer open

Een noodfonds om mensen met lage inkomens te helpen met de gestegen energiekosten blijft vijf dagen langer open. Eigenlijk zou dit Tijdelijk Noodfonds Energie aanstaande maandag sluiten, maar vanwege de grote belangstelling kunnen mensen nog tot vrijdagmiddag 5 mei een aanvraag doen.

Het Tijdelijk Noodfonds Energie biedt huishoudens met een inkomen van maximaal 200 procent van het sociaal minimum een verlaging van hun energierekening, zolang ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet een relatief groot deel van hun inkomen opgaan aan gas, elektra of stadswarmte.

Het fonds kreeg in de laatste week voor zijn sluiting nog opvallend veel aanvragen binnen, waardoor het besloot langer open te blijven. Daarnaast speelt mee dat uitkeringsinstantie UWV dit weekend systeemonderhoud uitvoert. Het fonds heeft onder andere gegevens nodig van het UWV om aanvragen te kunnen beoordelen.

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is een initiatief van onder andere de grote energiebedrijven, zoals Eneco, Essent, Vattenfall, Greenchoice en Budget Thuis. Zij dragen 24,5 miljoen euro bij en de Rijksoverheid vult het in februari opgezette fonds aan met een even hoog bedrag. Tot nu toe heeft het Noodfonds energie 130.000 aanvragen ontvangen. Daarvan zijn er 42.000 goedgekeurd en 54.000 nog in behandeling.