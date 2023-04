Sony blijft voorzichtig ondanks recordverkopen

Sony heeft in het afgelopen boekjaar, dat liep tot en met maart, een recordomzet geboekt. Ook de nettowinst viel hoger uit dan het Japanse technologieconcern zelf had verwacht. De resultaten werden volgens het bedrijf met name gedreven door sterke verkopen van games, muziek en film.

De winstverwachting die Sony voor het huidige boekjaar afgaf was lager dan kenners hadden verwacht. Het bedrijf blijft terughoudend doordat consumenten voorzichtiger zijn geworden met hun bestedingen aan elektronica door de hoge inflatie.

Sony behaalde een jaaromzet van 11,5 biljoen yen, omgerekend zo’n 77 miljard euro. Het oude omzetrecord van een jaar eerder werd daarmee ruimschoots overtroffen. De nettowinst steeg met dik 6 procent tot 937 miljard yen, omgerekend 6,3 miljard euro. Dat was meer dan het bedrijf zelf had voorspeld.

Voor dit boekjaar rekent het bedrijf op een lagere nettowinst van 840 miljard yen. De jaaromzet zal naar verwachting ongewijzigd blijven op 11,5 biljoen yen.

Sony meldde verder dat in het afgelopen kwartaal de verkoop van de PlayStation 5 is gestegen naar 6,3 miljoen consoles. Dat is meer dan een verdrievoudiging vergeleken met een jaar eerder, toen Sony bij de productie van de spelcomputer nog last had van onderdelentekorten. De verkoop van games bedroeg 68 miljoen stuks.