Schiphol: tot nu toe heel tevreden over verloop van meivakantie

Op Schiphol is het zondag een piekdag met ongeveer 70.000 vertrekkende passagiers, maar mensen staan volgens de luchthaven toch niet langer dan een half uur in de rij. “Het beeld is hetzelfde als de afgelopen dagen”, zegt een woordvoerder. “Onze voorbereidingen werpen hun vruchten af. We zijn tot nu toe heel tevreden over het verloop van de meivakantie.”

Vorig jaar was het vanaf de meivakantie nog zo druk op Schiphol dat reizigers urenlang moesten wachten en sommigen hun vlucht misten. Om een herhaling te voorkomen maakten Schiphol en de op het vliegveld actieve beveiligingsbedrijven werk van het werven van honderden nieuwe beveiligers. Daarnaast gelden tot half mei nog altijd beperkingen voor het aantal passagiers dat ‘s morgens vanaf Schiphol vertrekt.

Eerder zei de luchthaven al wachtrijen niet helemaal te kunnen voorkomen maar ze zouden niet meer zo lang zijn als vorig jaar. Schiphol verwacht gedurende de meivakantie gemiddeld 66.000 vertrekkende reizigers per dag te verwerken. Vorig jaar vertrokken er nog gemiddeld 58.000 mensen per dag van de luchthaven. Voor de coronacrisis lag dat aantal op gemiddeld 72.000 per dag.

In een speciale voorlichtingscampagne heeft Schiphol reizigers ook geadviseerd hun koffers op een slimme manier in te pakken en rekening te houden met hun kledingkeuze. Ook kunnen vertrekkende reizigers een tijdslot voor de beveiliging reserveren, alles om de doorstroom op de luchthaven te verbeteren.