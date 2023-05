Stakers FNV zichtbaar aanwezig op 1 mei-mars in Amsterdam

Tijdens de jaarlijkse 1 mei-mars op de Dag van de Arbeid van de FNV in Amsterdam zijn de stakers van de vakbond zichtbaar aanwezig. De tientallen stakers dragen felgele shirts met daarop de tekst “FNV-personeel verdient beter”. Honderden medewerkers van de vakbond staken vanaf dinsdag voor een hoger loon.

In de traditionele actiemars op de Dag van de Arbeid lopen enkele duizenden mensen mee vanaf de Zuidas naar het Martin Luther Kingpark. De mars trekt bekijks van Amsterdammers die langs de route wonen. Er klinkt muziek en over en weer worden leuzen geroepen. Ook hebben deelnemers spandoeken bij zich met daarop teksten zoals “Hier zijn de onmisbaren” en “Onze boodschappen jullie winsten?” waarmee gedoeld wordt op de staking van werknemers van distributiecentra van supermarktketen Albert Heijn. In het park komt iedereen bij elkaar voor een manifestatie. “Om te laten zien dat Nederlanders genoeg hebben van de ongelijkheid, de groeiende werkdruk en de hoge prijzen”, aldus de FNV.

Maandag kondigden de medewerkers van de vakbond aan zelf actie te gaan voeren. Het stoort FNV-medewerkers dat ze zelf de laatste tijd de ene na de andere staking opzetten en voor medewerkers in andere sectoren grote loonsverhogingen eisen, terwijl het loonbod van de FNV zelf niet voldoende is om de inflatie te compenseren.