4 Handige tips om dataverlies te voorkomen

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Deze uitspraak geldt zeker als het gaat om het verliezen van je data. De gevolgen van dataverlies kunnen enorm groot zijn (denk aan imagoschade, hoge kosten door minder productiviteit etc.). Daarom hebben wij een aantal tips op een rijtje gezet om dataverlies te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een data recovery rampenplan, back-ups maken, medewerkers en/of collega’s voorlichten en het installeren van antivirus software. Benieuwd naar hoe jij je bedrijf beter kunt beveiligen? Lees dan snel verder.

Het opstellen van een data herstel rampenplan

Een hele belangrijke tip is het opstellen van een data herstel rampenplan. Maar wat is dit dan precies? Een data herstel rampenplan is een document opgesteld door jouw bedrijf dat instructies geeft over hoe te reageren op onvoorziene gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld natuurrampen, stroomuitval, cyberaanvallen en andere verstorende gebeurtenissen. Zo’n rampenplan zorgt ervoor dat alle gegevens in kaart worden gebracht en niet wordt vergeten. Dit plan treedt pas in werking zodra zich een calamiteit voordoet. Alles wordt vooraf goed uitgedacht en uitgewerkt zodat iedereen weet wat er moet gebeuren en alle werkzaamheden snel hervat kunnen worden. Heb je advies nodig of kom je er niet helemaal uit met het opstellen van een data herstel rampenplan? Stel je vragen dan eens aan Data Recovery Nederland.

Medewerkers en/of collega’s voorlichten

Dagelijks krijgen we een hoop e-mails binnen. Het is daarom ook belangrijk om je collega’s en/of medewerkers voor te lichten over de gevaren van phishing e-mails. Deze e-mails zijn vaak erg moeilijk te detecteren en kunnen ernstige schade aanrichten. Phishing e-mails worden herkend aan onduidelijke e-mailadressen en ongepast taalgebruik waarin om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Misschien ben je van mening dat jouw collega’s of medewerkers zich daar al van bewust zijn. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje, met voorlichting kan je een hoop bereiken.

Het maken van back-ups

Een derde goede tip om permanent gegevensverlies te voorkomen is het maken van back-ups. Er zijn verschillende methodes, maar online back-ups via een Cloud worden het meest gebruikt. Online back-ups slaan jouw bedrijfsgegevens op op een externe server of computer via een netwerkverbinding. In geval van dataverlies kun je je back-ups bekijken en de data herstellen.

Installeren van Antivirus software

Antivirus is een programma dat op digitale apparaten, zoals bijvoorbeeld laptops, kan worden geïnstalleerd ter bescherming tegen malware. Deze software detecteert en stopt virussen continu om ernstige schade te voorkomen. Dit is dus zeker een aanrader, virussen kunnen namelijk ook voor ernstige schade aan jouw bedrijfsdata zorgen.

Heb je al deze tips doorgenomen en heb je toch nog extra advies of hulp nodig? Neem dan eens contact op met Data Recovery Nederland.