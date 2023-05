Beurzen New York eindigen lager, kleinere banken verliezen fors

De aandelenbeurzen in New York hebben dinsdag aanzienlijke verliezen geleden onder aanvoering van middelgrote banken. Een dag nadat First Republic Bank failliet was gegaan en werd verkocht aan JPMorgan was de nervositeit rond de Amerikaanse bankensector merkbaar. Zo gingen de regionale kredietverstrekkers PacWest en Western Alliance Bancorp bijna 28 procent en 15 procent onderuit.

Naast First Republic vielen eerder dit jaar Silicon Valley Bank en Signature Bank om, mede door problemen met hun beleggingen als gevolg van sterk gestegen rentes. De financiƫle markten maken zich nu ook op voor het nieuwe rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdagavond bekend wordt.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent lager op 33.684,53 punten. De bredere S&P 500 zakte 1,2 procent tot 4119,58 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,1 procent tot 12.080 punten.

Grote Amerikaanse banken zakten ook, maar minder hevig dan hun kleinere branchegenoten. Morgan Stanley, JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs en Citi daalden tot 3,8 procent.

Een andere opvallende daler was Chegg, een bedrijf dat leerlingen en studenten helpt met het schrijven van essays of het maken van huiswerk. Topman Dan Rosensweig waarschuwde dat steeds meer studenten AI-tool ChatGPT als hulpje inschakelen en Chegg waarschijnlijk veel minder zullen gebruiken. Het aandeel werd bijna de helft minder waard.

Ook het bedrijf van de bekende activistische belegger Carl Icahn verloor een groot deel van zijn beurswaarde. Hindenburg Research publiceerde een kritisch rapport over Icahn Enterprises, dat de waarde van zijn bezittingen zou hebben overdreven en de inleg van investeerders als winst zou hebben uitgekeerd aan andere investeerders. Hindenburg Research hoopt zelf te verdienen aan een koersdaling van het aandeel, dat 20 procent lager sloot.

Uber won meer dan 11 procent. Het bedrijf achter apps voor taxiritjes en het bestellen van maaltijden sloot het eerste kwartaal af met een operationele winst die een recordhoogte bereikte, nu weer veel meer mensen reizen na jaren van coronabeperkingen.

De Nederlandse chipfabrikant NXP won ruim 3 procent. Het aan de beurs in New York genoteerde bedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht.

De euro was 1,1007 dollar waard, tegenover 1,0987 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie daalde 5,4 procent in prijs tot 71,57 dollar. Brentolie werd 5,1 procent goedkoper op 75,23 dollar per vat.