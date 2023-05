Chipmaker NXP en taxidienst Uber stijgen op Wall Street

NXP behoorde dinsdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden positief op de kwartaalresultaten van de Nederlandse chipfabrikant. De voormalige halfgeleiderdivisie van Philips, die chips maakt voor tal van apparaten die in verbinding staan met het internet, boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Het bedrijf sprak zelf van solide resultaten. Het aandeel werd ruim 5 procent hoger gezet.

Uber deed het ook goed en steeg bijna 6 procent. De Amerikaanse taxi- en bezorgdienst profiteerde afgelopen kwartaal van een sterke stijging van de vraag naar reizen en voedselbezorging en zag de omzet met bijna 30 procent stijgen. Ook gaf het bedrijf een positieve verwachting af voor het huidige kwartaal.

De algehele stemming op Wall Street bleef echter terughoudend. Beleggers wachten met spanning op het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. De Fed begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en zal na afloop op woensdag naar verwachting voor de tiende keer op rij de rente opschroeven om de inflatie te beteugelen. Op de financiƫle markten wordt daarbij gehoopt dat dit voorlopig wel de laatste renteverhoging zal zijn van de centrale bank.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent lager op 33.876 punten. De brede S&P 500 verloor 0,4 procent tot 4151 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 12.178 punten.

Pfizer ging 1,6 procent omhoog. De farmaceut, bekend van zijn coronavaccin, boekte in het eerste kwartaal meer omzet en winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. Chemieconcern DuPont, dat ook met resultaten kwam, zakte 6,6 procent na een verlaging van de verwachtingen voor het hele jaar.

Restaurant Brands International won ruim 2 procent. Het moederbedrijf van fastfoodketens Burger King en Popeyes zag de omzet en winst stijgen in het afgelopen kwartaal.

Onderwijstechnologiebedrijf Chegg verloor de helft van zijn beurswaarde. Het bedrijf dat studenten onlinebegeleiding biedt voor het maken van huiswerk, toetsen en essays waarschuwde dat het toenemende gebruik van AI-systeem ChatGPT door studenten de groei van zijn huiswerkhulpdiensten bedreigt.

De euro daalde licht en was 1,0953 dollar waard. Een vat Amerikaanse olie daalde 2 procent in prijs tot 74,13 dollar. Brentolie werd 1,9 procent goedkoper op 77,83 dollar per vat.