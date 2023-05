Iets minder winst voor olie- en gasconcern BP

Het Britse olie- en gasconcern BP heeft in het eerste kwartaal van dit jaar minder winst gehaald dan eind 2022. Dat komt doordat de prijzen voor de fossiele brandstoffen gedaald zijn. Maar BP hield nog altijd 8,2 miljard dollar, omgerekend een kleine 7,5 miljard euro, over. BP besloot daarom 1,75 miljard dollar te besteden aan het opkopen van eigen aandelen om de aandeelhouders te belonen.

Vorig jaar had BP in het eerste kwartaal nog een megaverlies van 20,3 miljard dollar door een afschrijving op zijn Russische projecten. Maar in de kwartalen daarna stroomde het geld binnen. Door de oorlog die Rusland begon in Oekraïne en de daaropvolgende sancties tegen Rusland, stegen de prijzen van olie en gas tot grote hoogte. Dat leidde ook tot recordwinsten en bij BP zelfs tot een strategiewijziging.

Het Britse bedrijf stelde zijn milieudoelen bij en besloot later CO2-neutraal te willen zijn dan was aangekondigd. BP ging weer meer investeren in nieuwe olie- en gaswinning, maar zei ook meer te gaan investeren in schone energieprojecten. Tijdens de aandeelhoudersvergadering vorige week was er het nodige protest van milieubewegingen. Toch stemde maar 17 procent van de aandeelhouders voor een resolutie die het bedrijf opriep met een klimaatdoel te komen dat in overeenstemming is met het klimaatakkoord van Parijs.