Bonden wijzen nieuw loonbod AH voor distributiecentra af

Vakbonden FNV en CNV hebben een nieuw loonbod van Albert Heijn van 10 procent voor de medewerkers van de distributiecentra afgewezen. AH deed het bod maandagavond, maar de bonden zagen er niets in, aldus een woordvoerster van het supermarktconcern. De zegsvrouw zegt “enorm verbaasd” te zijn. Volgens FNV is de berichtgeving van Albert Heijn echter “onjuist” zonder verder in detail te treden.

“De eerste prioriteit is nu onze leden goed informeren”, laat vakbondsbestuurder van FNV Levin Z├╝hlke-Van Hulzen weten. Meer dan dat wilde hij niet kwijt.

De staking begon vorige week zondag nadat de onderhandelingen over een nieuwe cao waren vastgelopen. De medewerkers van de distributiecentra van Albert Heijn willen hogere lonen om de hoge inflatie te compenseren. De supermarkt biedt volgens bonden veel te weinig loonsverhoging. Ze eisen minimaal 10 procent extra.

Verder wilden de bonden dat de arbeidsvoorwaarden voor nieuwe medewerkers niet verslechteren. Albert Heijn wilde bijvoorbeeld de zondagstoeslag verlagen.