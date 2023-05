Ondanks hoge inflatie blijft Starbucks meer koffie verkopen

Starbucks heeft vooralsnog geen last van klanten die wegblijven omdat het dagelijks leven duurder wordt. De van oorsprong Amerikaanse koffieketen verkocht meer koppen koffie en gebak en had geen moeite met het doorberekenen van de hogere prijzen aan klanten. Daardoor steeg zowel de omzet als de winst aanzienlijk.

Koffiezaken van de keten die langer dan een jaar open waren, behaalden het afgelopen kwartaal 11 procent meer omzet. Dat kwam deels doordat klanten per aankoop meer betaalden, maar ook het aantal bestellingen bleef ondanks de hoge inflatie stijgen.

Starbucks maakt er veel werk van om per bestelling iets extra’s te verkopen, zoals gebak of siropen om door de koffie te mengen. Mede daardoor wist het bedrijf in de eerste drie maanden van 2023 meer omzet te behalen terwijl de kosten niet zo hard mee stegen. Daarnaast verhoogde het bedrijf de prijzen, zonder dat dit de verkopen raakte. Hoewel de koffieketen ook kampte met hogere personeelskosten en duurdere grondstoffen, steeg de nettowinst in het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar met bijna 35 procent tot 908,3 miljoen euro.

Dat klanten hun snacks of drankjes buiten de deur niet snel laten schieten, werd vorige week ook al duidelijk uit de cijfers van McDonald’s. De fastfoodketen voerde het afgelopen kwartaal zijn winst met 63 procent op.