Pinnen op veel plekken weer mogelijk na storing

Klanten van Albert Heijn en Lidl kunnen weer pinnen in de winkels, melden de supermarktketens na een eerdere storing. Die problemen zorgden op sommige plekken voor lange rijen waarvan klanten foto’s plaatsten op social media.

Ook de gemeente Den Haag zegt dat de pinstoring is opgelost. Eerder was het op een kantoor van de gemeente niet mogelijk om met pin te betalen voor bijvoorbeeld een paspoort of andere betaalde producten.

Op de site allestoringen.nl was in de namiddag een duidelijke piek te zien in het aantal meldingen van pinproblemen. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak was.