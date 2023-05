Projecten ProRail onder druk door tekorten en strenge regelgeving

De uitvoering van een kwart van alle spoorprojecten kan op termijn vertraging oplopen als gevolg van onder meer personeel- en materiaaltekorten. Dat zegt ProRail-topman John Voppen bij de presentatie van het jaarverslag over 2022. Hij spreekt van een “spagaat”, omdat ProRail desondanks steeds meer werk moet verzetten om Nederland na 2030 per spoor bereikbaar te houden.

ProRail schat in dat de vertragingen ontstaan in de periode tussen 2025 en 2029. Ook de onzekerheden over wet- en regelgeving spelen een rol. Daarbij verwijst het spoorbedrijf bijvoorbeeld naar beleid omtrent stikstof. “Maar met alle internationale uitdagingen waar de wereld mee kampt, is dat bijna niet te doen”, aldus Voppen.

Ook het afgelopen jaar zag het spoorbedrijf de hoeveelheid werk al toenemen, met 20 procent ten opzichte van 2021. Voor dit jaar komt daar nog eens 20 procent bovenop, iets wat volgens ProRail “gezien alle omstandigheden niet haalbaar” is. In de toekomst zal de vraag naar openbaar vervoer bovendien toenemen, verwacht Voppen. ProRail wil daarom, samen met spooraannemers en ingenieursbureaus, inzetten op slimme uitbreiding en innovaties. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan nieuwe stations en stationsuitbreidingen.

De projecten die ProRail niet kan uitvoeren, verschuiven naar een later moment. Toch probeert het bedrijf de percentages naar beneden te krijgen. De komende tijd wil ProRail samen met andere marktpartijen kijken hoe dat mogelijk is, om zo uiteindelijk uit te komen op 15 procent projecten die vertraging oplopen.