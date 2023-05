Air France-KLM zakt op vrijwel vlak Damrak, ook Signify onderuit

Luchtvaartconcern Air France-KLM is woensdag gedaald op de Amsterdamse beurs. De problemen bij dochter Transavia in Nederland blijven aanhouden. Deze week worden er nog 42 vluchten uit het schema geschrapt en volgens mediaberichten zijn inmiddels al 15.000 reizigers getroffen. Air France-KLM verloor 2,5 procent bij de middelgrote fondsen.

Daar was Signify de grootste verliezer. De lampenproducent, bekend van de slimme Hue-lampen, kwam met teleurstellende kwartaalcijfers door een aanhoudende zwakke vraag naar zijn producten. Door de hoge inflatie kiezen consumenten liever voor goedkopere lampen. Topman Eric Rondolat verwacht dat de marktomstandigheden in het huidige kwartaal nog uitdagend zullen blijven, maar rekent wel op een herstel in de tweede jaarhelft. Het aandeel werd 9,1 procent lager gezet.

Op de beurzen wordt vooral gewacht op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Fed zal de rente waarschijnlijk opnieuw met een kwart procentpunt gaan verhogen om de inflatie te bestrijden. Het zal de tiende verhoging op rij zijn. Het rentetarief in de VS keert daarmee terug naar het hoogste niveau sinds 2007. Beleggers hopen wel dat dit voorlopig de laatste keer is dat de Fed de rente verhoogt.

De stemming op de Europese markten bleef voorzichtig na de zware koersverliezen op dinsdag. De AEX-index sloot een fractie een lager op 744,24 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 924,05 punten, mede door de koersval van Signify. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent.

Wolters Kluwer (plus 0,7 procent) behoorde tot de stijgers in de AEX. De informatieleverancier boekte afgelopen kwartaal meer omzet. Topvrouw Nancy McKinstry sprak van een goede start van het jaar. Analisten van KBC Securities verhoogden hun koersdoel voor het aandeel.

Fusiebedrijf DSM Firmenich toonde herstel en klom 1,5 procent. Een dag eerder zakte het aandeel nog 3,7 procent na tegenvallende resultaten van voedseltechnologiebedrijf DSM. Shell leek aanvankelijk ook te herstellen, maar verloor 0,7 procent nadat de olieprijzen verder wegzakten. Het olie- en gasconcern zakte dinsdag al bijna 5 procent door een val van de olieprijs.

In Milaan won UniCredit haast 4 procent. De Italiaanse bank verhoogde zijn verwachting voor het hele jaar.

De euro was 1,1053 dollar waard, tegen 1,0987 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,7 procent minder op 68,27 dollar. Brentolie werd 4,4 procent goedkoper op 72,04 dollar per vat.