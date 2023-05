Kleine banken dalen verder op Wall Street na opmerkingen Fed-baas

Een aantal regionale banken is woensdag opnieuw lager geëindigd op Wall Street. De aandelen van PacWest, Western Alliance en Zions Bancorp daalden tot 5,3 procent nadat Federal Reserve-president Jerome Powell had gezegd dat de regels voor en het toezicht op middelgrote banken aangescherpt moeten worden. De drie banken stonden in de aandacht na het omvallen van First Republic Bank.

Ook verder beheerste de Federal Reserve de Amerikaanse aandelenbeurzen. De centrale bank verhoogde de rente opnieuw, met een kwart procentpunt. Maar de Fed gaf ook aan dat er mogelijk geen nieuwe renteverhogingen meer volgen. Renteverlagingen zitten er voorlopig sowieso niet in, zei Powell.

Na het rentebesluit was Wall Street zoekende naar richting, maar uiteindelijk werd dat een neergaande. De Dow-Jonesindex eindigde 0,8 procent lager op 33.414,24 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,7 procent omlaag tot 4090,75 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,5 procent tot 12.025,33 punten.

Starbucks daalde 9,2 procent. De koffieketen zag de omzet en winst afgelopen kwartaal flink stijgen, mede dankzij prijsverhogingen. Ondanks de hogere prijzen liep het aantal bestellingen ook op. Daarnaast zag het concern een herstel van zijn Chinese activiteiten, die vorig jaar te lijden hadden onder lockdowns.

Ook cosmeticamerk Estée Lauder kreeg een tik en daalde ruim 17 procent. Bij de kwartaalcijfers sneed het bedrijf in de verwachtingen. Het herstel van de reizen in China gaat langzamer dan verwacht. Estée Lauder, dat merken voert als Aveda, Clinique en La Mer, verkoopt veel producten aan reizigers in taxfreewinkels op vliegvelden.

Facebook-moeder Meta Platforms daalde 0,9 procent nadat de Amerikaanse toezichthouder FCC aankondigde het bedrijf te onderzoeken. Meta zou toezeggingen over de bescherming van de privacy van minderjarigen niet zijn nagekomen.

Icahn Enterprises, het bedrijf van de activistische belegger Carl Icahn, daalde opnieuw sterk en leverde haast een vijfde van zijn beurswaarde in. Een dag eerder gebeurde dat ook al. Shortseller Hindenburg Research publiceerde een kritisch rapport en beschuldigt Icahn van te hoge waarderingen van zijn bezittingen. Hindenburg wil profiteren van de koersneergang van Icahn Enterprises.

De euro was 1,1056 dollar waard, tegen 1,1053 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,7 procent minder op 68,31 dollar. Brentolie werd 4,3 procent goedkoper op 72,08 dollar per vat.