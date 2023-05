Starbucks zakt op afwachtend Wall Street na cijfers

Starbucks behoorde woensdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurzen in New York. De koffieketen zag de omzet en winst afgelopen kwartaal flink stijgen, mede dankzij prijsverhogingen. Ondanks de hogere prijzen liep het aantal bestellingen ook op. Daarnaast zag het concern een herstel van zijn Chinese activiteiten, die vorig jaar te lijden hadden onder lockdowns. Beleggers waren desondanks niet tevreden en stuurden het aandeel 7 procent lager.

Ook cosmeticamerk Estée Lauder kreeg een tik en daalde haast 21 procent. Bij de kwartaalcijfers sneed het bedrijf in de verwachtingen. Het herstel van de reizen in China gaat langzamer dan verwacht. Estée Lauder, dat merken voert als Aveda, Clinique en La Mer, verkoopt veel producten aan reizigers in tax-freewinkels op vliegvelden.

De algehele stemming op Wall Street bleef ook voorzichtig, na de verliesbeurt een dag eerder. Er wordt met spanning gewacht op het rentebesluit van de Federal Reserve, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De Amerikaanse centrale bank zal de rente naar verwachting voor de tiende keer op rij verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel een fractie lager op 33.670 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4129 punten en techgraadmeter Nasdaq dikte 0,4 procent aan tot 12.123 punten.

Voor aanvang van de beurshandel kwamen ook nog nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt naar buiten. Volgens loonstrookverwerker ADP kwamen er in de private sector in april 296.000 nieuwe banen bij. Dat waren er twee keer zoveel als verwacht.

De banken PacWest en Western Alliance Bancorp gingen tot 11,5 procent omhoog. De regionale kredietverstrekkers stonden dinsdag nog onder druk door de aanhoudende zorgen over hun financiële situatie, na het omvallen van First Republic Bank begin deze week.

Ford won 2 procent. De autofabrikant heeft een hogere omzet en winst weten te boeken, dankzij de grote vraag naar zijn suv’s en pick-uptrucks. De divisie die elektrische auto’s maakt was nog wel zwaar verliesgevend en eindigt dit jaar waarschijnlijk met een min van 3 miljard dollar.

Yum! Brands daalde 1,5 procent. De eigenaar van fastfoodketens KFC, Pizza Hut en Taco Bell zag de verkopen stijgen, maar boekte minder winst dan verwacht.

De euro was 1,1035 dollar waard, tegen 1,0987 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 3,9 procent in prijs tot 68,89 dollar. Brentolie werd 3,6 procent goedkoper op 72,60 dollar per vat.