VS controleren Nike en Adidas op dwangarbeid in China

Amerikaanse beleidsmakers hebben verschillende bedrijven om informatie gevraagd over de herkomst van hun producten. Zij vragen zich af of de ingevoerde producten afkomstig zijn van dwangarbeid in China. Onder deze bedrijven vallen ook sportmerken Nike en Adidas, evenals de onlinekledingwinkel Shein.

De Verenigde Staten beschuldigden China er eerder al van mensen tegen hun wil te laten werken, namelijk de Oeigoeren in de regio Xinjiang. Die bevolkingsgroep vormt een minderheid in China en wordt flink onderdrukt. De VS namen daarom in 2021 al een wet aan die de invoer van goederen uit die regio verbiedt. China heeft de beschuldigingen van mensenrechtenschendingen en genocide altijd ontkend.

De politici willen nu vaststellen of de bedrijven die wetgeving naleven. In een brief waarin hen hiernaar wordt gevraagd, worden onder meer vragen gesteld over de herkomst van de materialen in de producten. Ook willen de beleidsmakers weten welke stappen Nike en Adidas bijvoorbeeld hebben genomen om hun eigen toeleveringsketens te onderzoeken.

Nike en Adidas reageerden niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar van persbureau Bloomberg. Shein liet in een verklaring weten een zerotolerancebeleid te voeren ten aanzien van dwangarbeid. “We nemen transparantie in onze hele toeleveringsketen serieus, en we zijn toegewijd aan het respecteren van mensenrechten en het naleven van lokale wetten in elke markt waar we actief zijn”, aldus de onlinekledingwinkel.