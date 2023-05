Aandacht voor cijfers Shell en rentebesluit ECB op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de kwartaalcijfers van Shell. Het olie- en gasconcern leverde opnieuw een sterk resultaat in het eerste kwartaal. De nettowinst kwam uit op 8,7 miljard dollar, tegen 7,1 miljard dollar een jaar geleden. Om de aandeelhouders te belonen kondigde het concern een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van 4 miljard dollar.

De beurshandel staat verder in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank zal het rentetarief in de eurozone naar verwachting verder verhogen om de inflatie te bestrijden. Beleggers verwerken daarnaast nog het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om de rente opnieuw met een kwart procentpunt te verhogen. De rente in de VS staat daarmee op het hoogste niveau in zestien jaar. Maar mogelijk was het voorlopig de laatste renteverhoging.

De AEX-index koerst af op een vrijwel vlak begin van de drukke handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen, na een stroom van resultaten van grote bedrijven als BMW, Volkswagen, Zalando, Infineon en AB InBev.

ArcelorMittal zag de omzet en winst in het eerste kwartaal flink dalen ten opzichte van een jaar eerder. In vergelijking met het laatste kwartaal van 2022 vielen de verkopen en winst wel hoger uit. Volgens topman Aditya Mittal verbeterden de marktomstandigheden gedurende het kwartaal en rekent het bedrijf op een verdere stijging van de winst in het huidige kwartaal.

DSM Firmenich liet weten dat het fusiebedrijf per 1 september zal worden geleid door topman Dimitri de Vreeze, met behulp van financieel directeur Ralf Schmeitz. Geraldine Matchett, de zogenoemde co-CEO van De Vreeze bij DSM, zal per die datum haar carrière elders voortzetten.

Ook advies- en ingenieursbureau Arcadis en bouwer BAM kwamen met kwartaalcijfers. Arcadis boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Ook het orderboek steeg naar een recordhoogte. BAM verkocht in het eerste kwartaal veel minder nieuwe woningen dan een jaar geleden en zag de winst flink dalen. Volgens topman Ruud Joosten bleef het orderboek met 10 miljard euro aan opdrachten wel op een goed niveau liggen. Van Lanschot Kempen opende ook de boeken. De bank zag de kwartaalwinst licht dalen.

De euro was 1,1081 dollar waard, tegen 1,1053 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 69,19 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 73,15 dollar per vat.