Turkije kan met nieuwe raffinaderij olieproductie verdubbelen

Het Turkse olie- en gasconcern TPAO wil een raffinaderij bouwen in het zuidoosten van Turkije, na de vondst van een olieveld dat 1 miljard vaten bevat. Het betreft het grootste reservoir op het Turkse vasteland ooit. Daarmee zou Turkije 15 procent van de jaarlijkse import aan ruwe olie kunnen vervangen en zou de olieproductie van het land worden verdubbeld.

Turkije is voor ongeveer een derde van zijn energiebehoefte afhankelijk van olie. Bijna 90 procent daarvan werd in 2022 geïmporteerd, wat zwaar drukt op de financiën van het land. Turkije wint al olie uit het recent gevonden reservoir, zo’n 10.000 vaten per dag. Met de nieuwe raffinaderij moeten dat 100.000 vaten per dag worden.

De raffinaderij moet worden gebouwd in de buurt van de stad Idil. Behalve de fabriek wil TPAO ook een 35 kilometer lange pijpleiding aanleggen, die ruwe olie uit het reservoir richting het nationale pijpleidingnetwerk moet brengen.