Air France-KLM verliest na kwartaalcijfers op hoger Damrak

Air France-KLM is de handelsdag op Beursplein 5 vrijdag lager geƫindigd. Dat gebeurde nadat de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie zijn kwartaalcijfers publiceerde. Daaruit kwam een flinke omzetstijging naar voren, naast dat de kosten hard omhoog zijn gegaan. Als gevolg daarvan bleef de bedrijfswinst beperkt en werd onder de streep opnieuw verlies geleden. Het aandeel Air France-KLM daalde 2,6 procent.

De AEX-index toonde verder wat herstel, gestuwd door een opvering van banken en verzekeraars. De beurzen in Amsterdam eindigden een dag eerder nog met verlies, na recente renteverhogingen van centrale banken en de onrust in de Amerikaanse bankensector.

Beleggers verwerkten verder nog het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daaruit bleek dat er onverwacht veel banen zijn bijgekomen in april, in totaal 253.000. Ook de werkloosheid viel lager uit dan verwacht. De situatie op de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de centrale bank in de Verenigde Staten. De Federal Reserve verhoogde eerder deze week nog de rente in de strijd tegen de inflatie.

De AEX noteerde bij het slot van de beurs 1,3 procent hoger op 750,48 punten. De MidKap steeg 1,9 procent tot 939,18 punten. Ook de beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen lieten plussen zien, tot 1,4 procent.

De banken ING en ABN AMRO stonden tussen de koplopers in de hoofdindex in Amsterdam, met plussen van respectievelijk 3,7 procent en 3,2 procent. Ook verzekeraars lieten een stijging zien. Zo kregen Aegon, NN Group en ASR er tot 2,7 procent bij. Shell (plus 2,5 procent) zette de opmars van een dag eerder voort, toen het olie- en gasconcern sterke kwartaalcijfers publiceerde.

In de MidKap dikte Galapagos 5,3 procent aan. De biotechnoloog zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen en boekte weer winst, na een verlies een jaar geleden. De verkopen van zijn ontstekingsremmer Jyseleca vielen volgens analisten wel tegen. Andere stijgers waren maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (plus 4,2 procent) en laadpalenmaker Alfen (plus 4,7 procent).

De euro was 1,1020 dollar waard, tegen 1,1009 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,6 procent duurder op 71,01 dollar. Brentolie steeg met 3,3 procent in prijs, tot 74,92 dollar per vat.