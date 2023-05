Blik op groei bij Air France-KLM in normaal moeilijk kwartaal

Als luchtvaartconcern Air France-KLM vrijdag de boeken opent, zullen beleggers vooral letten op de groei bij het bedrijf. Hoewel het eerste kwartaal in de luchtvaart een moeilijke periode is, zo net na de feestdagen maar voor het zomerseizoen, wordt toch verwacht dat KLM en de Franse zustermaatschappij Air France meer passagiers hebben vervoerd. Dat komt vooral omdat de luchtvaart nog steeds herstellende is van de coronaperiode.

Ondanks de hoge inflatie was er het afgelopen jaar al meer vraag dan de luchtvaartmaatschappijen aankonden. Daarbij komt ook de heropening van China nog, een belangrijke markt voor Air France-KLM. Het wekelijkse aantal vluchten naar het Aziatische land wordt dan ook opgevoerd. Hierbij is de concurrentie van Chinese maatschappijen wel moordend. Zij kunnen de kosten lager houden en de vliegtijd korter omdat ze nog over Rusland heen kunnen vliegen. Europese maatschappijen kunnen dat door sancties niet meer.

Ook zal gekeken worden naar de problemen bij Transavia en of die een deuk maken in de verwachtingen voor het lopende kwartaal. De budgetdochter van KLM groeide het afgelopen jaar hard, maar heeft door problemen met vliegtuigen de laatste weken al tientallen vluchten moeten annuleren. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Air France-KLM meer verdient aan de langeafstandsvluchten dan aan de vakantievluchten van Transavia.