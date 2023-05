Botsing met vogel dreigt vlootprobleem Transavia te vergroten

Problemen blijven de vloot van luchtvaartmaatschappij Transavia achtervolgen. Een toestel dat van Rotterdam naar Ibiza zou vliegen kwam donderdag in botsing met een vogel, die in de motor terechtkwam. Het vliegtuig ondergaat nu een grondige veiligheidscontrole en dat kan impact hebben op de toch al schaarse capaciteit. Door een tekort aan vliegtuigen schrapt Transavia deze maand tientallen vluchten, waardoor duizenden reizigers worden geraakt.

“De vogel ging dwars door de motor. Het toestel wordt nu gecontroleerd en het kan impact hebben”, zegt een woordvoerder. “We zijn bezig met het verhogen van de reservecapaciteit, precies voor dit soort gevallen. Normaal gesproken heb je een extra vliegtuig achter de hand, maar dat is nu veel minder het geval.” NH Nieuws meldt dat de noodlanding tijdens de twee minuten stilte voor de Nationale Dodenherdenking plaatsvond.

Eventuele annuleringen komen bovenop de 54 vluchten die Transavia vanaf deze week tot eind mei schrapt. Dat staat gelijk aan ruim 10.000 stoelen. Het is onduidelijk hoeveel reizigers worden getroffen, want uit concurrentieoverwegingen zegt Transavia niet hoe vol die vliegtuigen zouden zijn geweest. De meivakantie behoort tot de drukste weken van het jaar voor de vakantievlieger. De NOS berekende eerder al dat in de voorgaande week 15.000 passagiers geraakt werden. Ook in de zomermaanden dreigen vluchten uit te vallen.

Transavia komt al acht vliegtuigen tekort. De komst van drie leasetoestellen liep grote vertraging op. Daarnaast mist de KLM-dochter drie toestellen door aanrijdingen, heeft er een bliksemschade en is een ander buiten gebruik voor onderhoud.

Bij reisorganisaties is het erg druk door alle geschrapte reizen. Touroperators moeten bij pakketreizen zorgen voor bijvoorbeeld een goed onderkomen of vervangende reizen. “Dat een maatschappij zo veel toestellen niet kan gebruiken, heb ik niet eerder gezien. Maar als reisorganisatie ben je altijd flexibel”, schetst een woordvoerster van TUI de situatie.

Bij Prijsvrij en D-Reizen is het “ook constant druk” met het opvangen van de annuleringen, al heeft topman Marc van Deursen de indruk dat Transavia nu wat langer van tevoren zicht heeft op de uitval. Dat maakt omboeken makkelijker. Het verhalen van de extra kosten op Transavia gaat volgens hem niet altijd “zonder slag of stoot”. “We hebben nog bedragen tegoed uit de coronaperiode. Daar heb ik wel gemengde gevoelens bij.”