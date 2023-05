FNV: medewerkers Mentos-fabriek in Breda gaan staken

Medewerkers van de Bredase snoepfabriek van Perfetti Van Melle, bekend van onder meer Mentos, gaan zondagavond staken. Volgens vakbond FNV wordt dit het begin van een estafettestaking in de Nederlandse zoetwarenbranche.

De bond had werkgevers in de sector een ultimatum gestuurd met eisen voor een flinke loonsverhoging vanwege de hoge inflatie. Maar dat leverde niet de gewenste reactie op. “Ons ultimatum was duidelijk. En ook logisch, want 80 procent van onze leden is niet akkoord met het eindbod van de werkgever. Daarom laten de werknemers nu met acties weten dat ze het serieus menen”, zegt FNV-bestuurder Eric Brouwer. “Er is nu alleen een cao met andere vakbonden, maar de grootste vakbond van Nederland is buitengesloten”, benadrukt hij.

Volgens de vakbondsman werken er bij Perfetti Van Melle ongeveer zeshonderd mensen. Hij hoopt dat er ongeveer tweehonderd in staking gaan. Die actie zou dan drie dagen moeten duren. Wat de impact zal zijn van de staking, durft Brouwer nog niet te zeggen.

Het is de bedoeling dat er daarna wordt gestaakt bij een andere koek- of snoepfabriek. De zoetwaren-cao geldt voor duizenden mensen die werken bij bijna tweehonderd bedrijven. Ook personeel van bedrijven als Mars en Verkade valt onder deze cao.

Perfetti Van Melle wil niet inhoudelijk op de stakingsaankondiging ingaan. De onderneming verwijst naar een verklaring van brancheorganisatie VBZ. Die bevestigt al met vakbonden CNV en De Unie tot een cao-akkoord te zijn gekomen. “Deze cao zal na goedkeuring van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard worden. Hiermee komt voor de ongeveer 15.000 werknemers in de branche duidelijkheid”, aldus de organisatie, die daarom niet nog met FNV nieuwe afspraken wilde maken.

De nieuwe cao kent een looptijd van twee jaar en het personeel krijgt volgens VBZ een loonsverhoging van gemiddeld 10,3 procent. VBZ wilde qua loonsverhoging niet nog verder gaan omdat de zoetwarenbranche een wisselend beeld kent als het gaat om economische omstandigheden bij de bedrijven. “Waar het algemene beeld is dat supermarkten grote prijsstijgingen hebben kunnen doorvoeren, geldt dat in het algemeen niet voor het overgrote deel van de branchebedrijven.”