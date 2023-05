TenneT investeert 5,5 miljard euro in kabels voor windenergie

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft voor 5,5 miljard euro aan overeenkomsten gesloten met andere bedrijven voor de aanleg van tien hoogspanningskabels. Het gaat om zes Duitse aansluitingen met windparken op zee en drie in Nederland. Naast de kabels op zee gaat het ook om de aanleg van een zogeheten gelijkstroomcorridor, die alle op zee opgewekte elektriciteit verder landinwaarts moet vervoeren.

TenneT heeft voor de klussen overeenkomsten gesloten met het Deense industrieconcern NKT, het Franse kabelbedrijf Nexans en een samenwerkingsverband van het Belgische maritieme bedrijf Jan de Nul met het Zoetermeerse ingenieursbureau Denys en LS Cable & System uit Zuid-Korea. Zij zullen zich onder andere bezighouden met het ontwerp van de kabels, de productie, de installatie en de uiteindelijke verbinding.

De aansluitingen tussen zee en land zullen waarschijnlijk in 2031 klaar zijn. Maar het consortium van Jan de Nul werkt ook aan een deel van de zogeheten NordOstlink, een geheel aan kabels dat windenergie van de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein verder naar het oosten vervoert. Dat werk is naar verwachting in 2032 klaar. Alle projecten bij elkaar zijn volgens TenneT goed voor zo’n zevenduizend kilometer aan hoogspanningskabels.

Voor de overgang naar schonere energiebronnen zijn forse investeringen nodig. TenneT geeft daarom tientallen miljarden euro’s uit voor bijvoorbeeld de verbindingen tussen windparken op zee en het land. Maar doordat bedrijven en huishoudens overstappen op elektriciteit, moeten netbeheerders ook veel geld uitgeven aan de uitbreiding en verzwaring van het stroomnet.