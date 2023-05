Explosie en brand in Amerikaanse chemische fabriek van Shell

In een chemische fabriek van Shell in de Amerikaanse staat Texas heeft een explosie plaatsgevonden, die gepaard ging met een grote brand. Inmiddels heeft de plaatselijke brandweer in de omgeving van Houston de brand wel onder controle kunnen krijgen. Er zijn vijf mensen naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek omdat ze mogelijk verwondingen hebben opgelopen.

De oorzaak van de explosie moet volgens Shell nog worden onderzocht. Het olie- en gasconcern heeft in een verklaring laten weten dat de brand vrijdagmiddag lokale tijd uitbrak. Dat gebeurde in een deel van de fabriek waar olefinen worden gemaakt. Olefinen zoals ethyleen, propyleen en butadieen worden gebruikt om kunststoffen en andere producten zoals wasmiddel en rubber te maken.

Het personeel dat op het complex aanwezig was moest in veiligheid worden gebracht. Het duurde daarna nog uren voor een lokale sheriff meldde dat het vuur onder controle leek. Hoe groot de schade is, is niet bekend.

Er was sprake van een grote zwarte rookkolom die in de wijde omtrek was te zien. Toch vonden de lokale autoriteiten het niet nodig om een speciaal noodbevel uit te vaardigen om mensen in de omgeving op te roepen snel naar binnen te gaan. Ook Shell liet weten dat er geen gevaar was voor de omgeving.