CNV: kaasfabriek FrieslandCampina in Steenderen ligt bijna stil

Stakers hebben de kaasfabriek van zuivelconcern FrieslandCampina in Steenderen nagenoeg stilgelegd, zegt Henk Jongsma, bestuurder bij CNV.

“Er werken nog twee mensen die zich bezighouden met het draaien van kazen. Anders bederven ze. Er gebeurt daar verder niks, er wordt geen nieuwe kaas gemaakt”, aldus de vakbondsman. Zaterdagavond om 22.30 uur legden de medewerkers het werk neer voor 24 uur. “Maandagochtend hebben we een staking in Borculo vanaf 06.00 uur, dinsdag wordt er vanaf 10.00 uur gestaakt in Meppel voor 24 uur”, aldus Jongsma.

De fabriek in het Gelderse Steenderen is een belangrijke vestiging van FrieslandCampina waar verschillende soorten kaas worden gemaakt.

Eerder kwam een fabriek in het Groningse Marum al stil te liggen door een vakbondsactie. CNV en FNV zetten de acties in de sector door om een beter loonbod af te dwingen.

In de Nederlandse zuivelindustrie werken volgens CNV ongeveer 12.000 mensen, verdeeld over dertien werkgevers. Naast FrieslandCampina werken zij onder meer bij bedrijven als Arla Foods en Royal A-ware.