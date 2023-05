FrieslandCampina kan gevolgen staking fabriek Borculo opvangen

FrieslandCampina verwacht de gevolgen van de staking in zijn fabrieken in Borculo maandag te kunnen opvangen. Vakbonden hebben personeel daar opgeroepen het werk neer te leggen. Volgens een woordvoerder van het zuivelconcern moet er wel flink geschoven worden in de planning om de productie zo veel mogelijk door te laten gaan.

De vestiging van FrieslandCampina in Borculo bestaat uit twee fabrieken waar in totaal 350 mensen werken. Dagelijks wordt er zo’n 1,2 miljoen liter melk verwerkt, wat volgens de woordvoerder snel moet gebeuren. “De staking duurt acht uur, dus dat kunnen we opvangen. Maar we zitten wel in een seizoenspiek op dit moment. Daarom willen we zoveel mogelijk voorkomen dat productie wordt uitgesteld met economische schade tot gevolg.”

FrieslandCampina probeert onder meer onderhoudswerkzaamheden naar voren te halen. Personeel dat wel werkt, kan op die manier de fabrieken voorbereiden om de volledige productie na de staking zo snel mogelijk te hervatten. Onder die werkzaamheden valt bijvoorbeeld het doorspoelen van installaties.

In de fabrieken op het terrein in Borculo worden ingrediënten voor andere producten van FrieslandCampina gemaakt. Bijvoorbeeld room en ingedikte melk, die worden vervoerd naar andere vestigingen van het zuivelbedrijf. Maar ook ingrediënten voor speciale voeding, voor baby’s, sporters en patiënten. De zegsman geeft aan dat FrieslandCampina echter nog geen leveringsproblemen verwacht. Zo zijn er volgens hem nog voldoende voorraden aanwezig.

Dit weekend werd ook al gestaakt bij FrieslandCampina, toen in een kaasfabriek in Steenderen. Eerder die week kwam een fabriek in het Groningse Marum al stil te liggen. Vakbonden zetten de acties door om een beter loonbod af te dwingen dan de 8 procent die zuivelwerkgevers voorstellen. CNV eist 10 procent, FNV wil een compensatie voor de gestegen inflatie.

Maar die eisen zijn volgens de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), die werkgevers in de sector vertegenwoordigt, niet realistisch. De NZO berekende de salarisgroei in de zuivelindustrie over de afgelopen vijftien jaar. Inclusief het loonbod van 8 procent, bedraagt die groei ruim 39 procent. Voor heel Nederland lag de gemiddelde loonstijging op bijna 34 procent. Bovendien bedraagt de inflatie over die periode volgens de NZO 38,9 procent. “Lonen in Nederland zijn dus meestal achtergebleven bij de inflatie. In de zuivelsector niet”, onderbouwt de werkgeversorganisatie.