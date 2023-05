ING heeft last van een storing. Aan het begin van maandagmiddag had een deel van de klanten problemen met betalen en geld storten, maar dat is volgens de bank nu wel weer mogelijk. “Alleen het inzien van de spaarrekening kan nog niet”, aldus een woordvoerster.

ING weet nog niet wat de oorzaak is van de problemen, maar zegt hard te werken aan een oplossing.