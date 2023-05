Aandacht voor Philips op afwachtend Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar Philips. Het zorgtechnologiebedrijf houdt zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en krijgt daar waarschijnlijk veel vragen over de affaire met zijn slaapapneu-apparaten, die het bedrijf veel geld kost. Rond Philips is sowieso veel te doen. Zo werd eerder al aangekondigd dat er komende jaren in totaal 10.000 banen verdwijnen bij het bedrijf.

Ook zijn de vakbonden overgegaan tot acties bij Philips omdat het niet lukte om een nieuwe cao overeen te komen. Medewerkers van het bedrijf leggen woensdag, donderdag en volgende week maandag het werk een paar uur neer. Als eerste is het personeel van de vestiging in Best aan de beurt, dan de medewerkers van twee locaties in Eindhoven en een vestiging in Drachten is de laatste in de serie.

Daarnaast wordt vooral gewacht op het Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag naar buiten komt. De Federal Reserve verhoogde vorige week nog de rente in de strijd tegen de inflatie, maar liet daarbij wel doorschemeren dat het mogelijk de laatste verhoging zou zijn. Beleggers hopen dan ook dat de inflatie verder is afgekoeld zodat de Fed inderdaad de renteverhogingen kan pauzeren.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt vrijwel vlak te beginnen en ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. In Londen gaat de beurs weer open na een lang weekend in verband met de kroning van koning Charles.

De Aziatische beurzen gingen dinsdag overwegend omlaag. De hoofdindex in Shanghai leverde een eerdere winst in en daalde 0,2 procent. Beleggers reageerden op de handelscijfers van China. Die lieten zien dat de export van het land in april iets sterker dan verwacht is gestegen, terwijl de import harder dan voorzien afnam. De Nikkei in Tokio eindigde 1 procent in de plus. Een waardedaling van de yen zorgde daarbij voor koerswinsten bij Japanse exportbedrijven.

Op het Damrak opende Kendrion de boeken. De producent van elektromagnetische componenten zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen tot een recordniveau. De winst nam wel af. Topman Joep van Beurden sprak van solide resultaten in een marktomgeving die stabieler was dan in de afgelopen jaren. De economische vooruitzichten blijven volgens het bedrijf wel zeer onvoorspelbaar.

De euro was 1,0992 dollar waard, tegen 1,1022 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 72,61 dollar. Brentolie kostte ook 0,8 procent minder, op 76,43 dollar per vat.