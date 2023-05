Bonden en Albert Heijn eens over nieuwe cao distributiecentra

De vakbonden en Albert Heijn zijn het eens geworden over een nieuwe cao voor distributiecentra, maakten de vakbonden en het supermarktbedrijf bekend. Volgens CNV zijn nieuwe stakingen pas definitief van de baan als de vakbondsleden ermee instemmen. Maar omdat de belangrijkste eisen van de stakers nu zijn ingewilligd, verwacht de bond wel dat ze dat zullen doen.

Alle medewerkers, dus ook de uitzendkrachten, krijgen 10 procent loonsverhoging. De toeslagen voor ’s nachts en in het weekend blijven onveranderd en uitzendkrachten krijgen meer zekerheid in hun roosters, aldus CNV.

“De stakende medewerkers mogen ongelooflijk trots zijn op zichzelf en elkaar. Zij hebben dit met z’n allen afgedwongen. Het is jammer dat ze er zo lang en hard voor hebben moeten knokken, maar ze krijgen nu wel een fatsoenlijke loonsverhoging”, zegt Shefania Sewbaks, bestuurder bij FNV.

Vorige week leidden dagenlange stakingen in de distributiecentra nog tot vele lege schappen door het hele land vanwege een impasse in de onderhandelingen.

Albert Heijn liet maandag nog weten dat het de komende dagen nog nodig heeft om de schappen in de winkels weer te vullen. Donderdag kon het daar weer mee beginnen, nadat bonden hun acties tijdelijk hadden opgeschort in verband met de nieuwe gesprekken. De stakingen begonnen eind vorige maand.

“Wij vinden goede arbeidsvoorwaarden voor iedereen belangrijk. Het onderhandelingsresultaat betekent een verdere verbetering van onze goede cao”, stelt Albert Heijn in een verklaring. “We zijn blij dat we ons, samen met alle collega’s, weer volledig kunnen richten op onze klanten”, vervolgt het concern.

De nieuwe cao heeft een looptijd van een jaar. Afgesproken is dat de 100 procent toeslag voor werken op zondag en de seniorendagen van kracht blijven. Dat geldt ook voor nieuwe collega’s. Verder zijn onder meer afspraken gemaakt over extra vaste banen en contractuitbreiding voor parttimers.

“Staken is nooit ons doel geweest. Ook niet van de mensen die hier werken. Maar soms moet je wel. En dan is het prachtig om te zien hoe de medewerkers elf dagen lang schouder aan schouder stonden om niet alleen voor zichzelf maar vooral voor elkaar op te komen”, zegt Roel van Riezen, onderhandelaar bij CNV.

Bij Albert Heijn werken in de distributiecentra tussen de 5000 en 6000 mensen, waarvan 45 procent als uitzendkracht. Van de vaste medewerkers is 60 procent fulltimer, de rest werkt parttime. Zo’n 1500 medewerkers in de distributiecentra in Geldermalsen, Pijnacker, Tilburg, Zaandam gingen de afgelopen tijd in staking.