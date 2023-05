CNV: cao-akkoord met Albert Heijn kan elk moment komen

De vakbonden verwachten er op zeer korte termijn uit te zijn met Albert Heijn over een nieuwe cao voor medewerkers van distributiecentra van de supermarktketen. “Het kan elk moment rond zijn”, laat een woordvoerder van CNV weten.

De vakbonden en Albert Heijn zijn dinsdag nog in gesprek “om de puntjes op de i”, liet CNV eerder op de dag weten. Ook een woordvoerster van Albert Heijn zei dat de cao-onderhandelingen op maandag goed zijn verlopen. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we er samen uitkomen”, stelde de zegsvrouw.

Waarover nog druk onderhandeld wordt, is niet bekend. De cao-onderhandelingen tussen Albert Heijn en de vakbonden raakten eerder in een impasse. Vorige week verhoogde de supermarktketen het loonbod van 8 procent naar 10 procent, maar dat alleen vonden de bonden niet voldoende. Zij eisten ook dat Albert Heijn zou afzien van een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden voor nieuwe werknemers, bijvoorbeeld op het vlak van toeslagen.