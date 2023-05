Nintendo voorziet verder inzakkende verkopen Switch-spelcomputers

Gamesbedrijf Nintendo denkt dit jaar aanzienlijk minder Switch-spelcomputers te verkopen dan in het voorgaande jaar. Het bedrijf achter Mario en Pokémon rekent in het boekjaar dat in april begon 15 miljoen van die apparaten af te kunnen zetten. In het afgelopen boekjaar waren dat er nog haast 18 miljoen.

De Switch is inmiddels zes jaar op de markt. Tijdens de coronapandemie kon Nintendo de spelcomputers niet snel genoeg produceren om aan alle vraag te voldoen. Maar nu mensen weer meer tijd buitenshuis kunnen doorbrengen is ook de vraag naar spelcomputers afgenomen. Spellen worden nog wel veel verkocht, bleek uit succesvolle releases van nieuwe spellen van Splatoon en Pokémon eind 2022. De Switch-consoles die al verkocht zijn worden dus gebruikt, maar de markt voor nieuwe spelcomputers begint verzadigd te raken.

De inkomsten uit royalties namen toe. Ook komend jaar kan Nintendo daar een flinke stijging verwachten door de zeer succesvolle Super Mario-film die momenteel in de bioscopen draait. Spellen op mobiele telefoons leverden Nintendo minder op dan in het vorige boekjaar.

Mede daardoor daalde de omzet in het afgelopen jaar met 5,5 procent tot 1,6 biljoen yen, omgerekend 10,8 miljard euro. Daar bleef onder de streep een winst van omgerekend ruim 4 miljard euro van over. Dat was een daling van ruim 10 procent.