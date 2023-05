ABN AMRO en Ahold omlaag op weifelend Damrak

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter op het Damrak, is woensdag na een weifelende handelssessie praktisch onveranderd gesloten. Beleggers namen gas terug in afwachting van het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten kwam. ABN AMRO moest een stevige openingswinst, die volgde op sterke resultaten van de bank, weer inleveren en verloor 3 procent. Daarmee eindigde het aandeel onderaan bij de hoofdfondsen.

De bank wist de winst in het eerste kwartaal flink op te voeren, ondanks de recente onrust in de bankensector. Het financiƫle concern profiteerde onder meer van de gestegen rente. Daardoor lukte het om hogere marges te pakken op spaargeld dat bij de bank werd gestald. Ook wees topman Robert Swaak in een toelichting op de cijfers op de aanhoudende veerkracht van de Nederlandse economie in het afgelopen kwartaal.

Supermarktconcern Ahold Delhaize, dat ook met kwartaalcijfers kwam, werd 2,3 procent lager gezet. Het Belgisch-Nederlandse bedrijf zag de omzet en winst afgelopen kwartaal stijgen. Topman Frans Muller sprak van sterke resultaten, die vooral werden aangejaagd door de activiteiten in de VS. Wel wees de topman op de negatieve impact van de toegenomen energiekosten in Europa en de impact van de stakingen in BelgiĆ«. Volgens Muller is er bij het moederbedrijf van Albert Heijn geen sprake van het fenomeen ‘graaiflatie’, waarbij hij verwees naar de gedaalde winstmarge in Europa.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, eindigde een fractie lager op 748,29 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 923,70 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent.

De inflatie in de Verenigde Staten daalde opnieuw licht tot 4,9 procent op jaarbasis. Dat is nog wel veel hoger dan het doel van de Federal Reserve. Dat zou aanleiding kunnen zijn voor de centrale bank van de grootste economie ter wereld om de rente niet nog verder te verhogen. Aangezien hoge rentetarieven over het algemeen ongunstig zijn voor aandelen, zal dat goed nieuws zijn voor beleggers.

Het verlies van de Amsterdamse hoofdgraadmeter werd beperkt door koerswinsten van chipconcerns. Zo wonnen ASML, Besi en ASMI tot 2,6 procent.

De euro was 1,0974 dollar waard, tegen 1,0956 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent in prijs tot 73,02 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 76,85 dollar per vat.