Blik op winstmarges bij kwartaalcijfers Albert Heijn-moeder

Bij de cijfers over het eerste kwartaal van supermarktconcern Ahold Delhaize zal woensdag veel aandacht uitgaan naar de winstmarges van het bedrijf achter Albert Heijn, bol.com en Etos. Supermarkten kampen met oplopende kosten, maar zijn uit concurrentieoverwegingen huiverig om die volledig door te berekenen aan de klant. Tegelijkertijd dwingen acties bij distributiecentra van Albert Heijn waarschijnlijk wel tot het betalen van hogere lonen.

De marges, dus hoeveel cent winst er per euro omzet word geboekt, zullen dit jaar volgens het bedrijf zelf onder druk komen te staan door hogere energie-, loon- en inkoopkosten. Daar komt de gedaalde koopkracht bij consumenten als gevolg van de hoge inflatie en energiekosten bovenop, waarschuwde Ahold Delhaize in zijn jaarverslag. De vraag is hoeveel Ahold Delhaize weet op te vangen door besparingen op andere uitgaven en hoeveel voor rekening van de klant komt.

Analisten rekenen in doorsnee op een licht lagere winst dan in de eerste drie maanden van vorig jaar, staat in een door Ahold Delhaize gepubliceerd overzicht van hun schattingen. Daarbij valt op dat de Amerikaanse winkelketens van het bedrijf, goed voor het grootste deel van de omzet, waarschijnlijk winstgevender zijn dan die in Europa. Vorig jaar profiteerde het concern ook al meer van zijn activiteiten in de Verenigde Staten, waar de marges hoger waren en de dollarkoers gunstig, dan die in Europa.