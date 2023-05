Europees Parlement dreigt zich tegen ‘stikstofwet 2.0’ te keren

De plannen voor nieuwe EU-regels om de natuur er weer bovenop te helpen, stuiten in het Europees Parlement op breder verzet dan verwacht. Het is maar de vraag of de nieuwe natuurherstelverordening het haalt, zeggen ingewijden.

EU-lidstaten als Nederland en ook boeren en het bedrijfsleven maken al langer bezwaar tegen de natuurherstelwet die vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie heeft voorgesteld. Die zou nauwelijks ruimte overlaten om te boeren en te bouwen. De vergunningenstop van de stikstofcrisis zou erbij verbleken, waarschuwen tegenstanders.

Voor de wet is de goedkeuring nodig van zowel de EU-lidstaten als het Europees Parlement. Het Nederlandse kabinet lijkt er vooralsnog niet in te slagen voldoende andere regeringen te mobiliseren om de plannen tegen te houden. Maar in het parlement heeft de grootste fractie, die van de christendemocraten, zich ertegen gekeerd. De liberalen kunnen de doorslag geven, schatten EU-bronnen in. De fractie van de liberale middenpartij Renew, waarin zowel de VVD als D66 zit, is verdeeld.

De afgelopen weken is een felle lobby op gang gekomen van landbouworganisaties en werkgevers – de Nederlandse voorop – om de natuurherstelwet ten minste af te zwakken. Ze willen vooral meer ruimte voor de lidstaten om de regels op maat te maken. Nu zou het volle Nederland even strikte herstelmaatregelen moeten invoeren als pakweg Polen.