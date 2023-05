Inflatie VS in april afgekoeld tot laagste niveau in twee jaar

De inflatie in de Verenigde Staten steeg in april tot 4,9 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarmee komen de prijsstijgingen in het land voor het eerst in twee jaar tijd onder de 5 procent. Ook de kerninflatie, de inflatie zonder de sterk schommelende prijzen voor energie en voedsel, koelde licht af.

De kerninflatie is voor de Federal Reserve een belangrijke graadmeter voor het al dan niet verhogen van de rente. De kerninflatie liet een stijging zien van 5,5 procent op jaarbasis tegen 5,6 procent een maand eerder. Een afkoeling kan erop wijzen dat de Fed mogelijk besluit om te stoppen met zijn renteverhogingen om de inflatie te beteugelen. Maar zowel de inflatie als de kerninflatie liggen nog altijd ruimschoots boven het doel van de Fed van rond de 2 procent.

Onder meer de prijzen voor vliegtickets, hotelovernachtingen en nieuwe auto’s namen af. De prijzen voor appartementen in de VS lieten zelfs de grootste daling ooit zien. De kosten voor wonen stegen wel met 0,4 procent. Dat is wel de kleinste stijging in ruim een jaar tijd.