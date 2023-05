Kwart miljard aan Nederlands pensioengeld naar Frans laadbedrijf

Pensioenbelegger APG steekt 250 miljoen euro aan Nederlands pensioengeld in Driveco, een Franse exploitant van laadstations voor elektrische auto’s. Volgens APG, dat onder meer de pensioenen belegt voor ambtenarenpensioenfonds ABP, gaat het om een investering die niet alleen in financiële zin interessant is, maar die ook moet helpen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot in de wereld.

Driveco heeft al meer dan 8000 laadpunten in gebruik of in aanbouw en verdrievoudigde zijn jaaromzet vorig jaar tot 25 miljoen euro. De onderneming heeft zich volgens APG ten doel gesteld om tegen 2030 meer dan 60.000 oplaadpunten in Europa te exploiteren en zo de uitstoot te verminderen met 3 miljoen ton CO2 per jaar. Met de investering door APG is voor het bedrijf de financiering veiliggesteld voor verdere uitbreiding van zijn netwerk van laadstations in Frankrijk en België. Ook moet dit uitbreiding mogelijk maken naar Duitsland, Spanje, Italië, Zwitserland en Nederland.

Op de manier waarop in de pensioen- en financiële sector wordt omgegaan met de klimaatverandering, bestaat al langer ook veel kritiek van milieuorganisaties. De Eerlijke Geldwijzer stelde in maart nog dat de klimaatplannen van de grootste Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen ernstig tekortschoten. Alleen ABP formuleerde volgens het onderzoek een “ondubbelzinnige ambitie” om de uitstoot van alle beleggingen in 2030 te halveren ten opzichte van 2019. Nederlands grootste pensioenfonds was ook de enige onderzochte instelling die heeft aangekondigd om dit jaar volledig te stoppen met beleggen in producenten van olie en gas.