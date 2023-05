Resultaten ABN AMRO en Ahold Delhaize centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar de kwartaalcijfers van ABN AMRO en supermarktconcern Ahold Delhaize. ABN AMRO wist de winst in het eerste kwartaal flink op te voeren, ondanks de recente onrust in de bankensector. Het financiële concern profiteerde onder meer van de gestegen rente. Daardoor lukte het om hogere marges te pakken op spaargeld dat bij de bank werd gestald. Ook wees topman Robert Swaak in een toelichting op de cijfers op de aanhoudende veerkracht van de Nederlandse economie in het afgelopen kwartaal.

Ahold Delhaize zag de omzet in het afgelopen kwartaal stijgen tot 21,6 miljard euro. Ook de winst nam toe. Volgens topman Frans Muller van het Belgisch-Nederlandse supermarktconcern waren de betere cijfers grotendeels te danken aan sterke operationele prestaties in de Verenigde Staten, die de gestegen energiekosten in Europa en de impact van stakingen in België gedeeltelijk compenseerden.

Daarnaast houden beleggers het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag verschijnt, scherp in de gaten. Dat cijfer geeft waarschijnlijk meer duidelijkheid over de toekomstige rentestappen van de Federal Reserve. Bij een verdere afkoeling van de stijging van de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld zal de Fed mogelijk besluiten om de rente niet nog verder te verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een vrijwel vlak begin van de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine koersuitslagen te openen. Op de Aziatische aandelenmarkten werden woensdag verliezen geleden. De Nikkei in Tokio eindigde 0,4 procent in de min ondanks een stevige koerswinst van het Japanse industriële conglomeraat Mitsubishi. De beurs in Shanghai zakte 1,4 procent en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,6 procent.

Ook Alfen staat in de belangstelling. De laadpalenfabrikant maakte voorafgaand aan zijn beleggersdag in Londen de nieuwe financiële doelstellingen voor de komende jaren bekend. Zo wil het bedrijf tussen 2025 en 2027 een omzet van minimaal 1 miljard euro per jaar behalen en de marges verder verbeteren. Ook wil Alfen in alle segmenten waarin het actief is de markt verslaan.

De euro was 1,0966 dollar waard, tegen 1,0956 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 73,16 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent minder op 76,89 dollar per vat.