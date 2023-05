Woningprijzen in grote steden gedaald door opmars starters

De gemiddelde prijs voor een koopwoning liet het afgelopen kwartaal een sterke daling zien in de vier grootste steden van Nederland. Hier lijken met name starters hun opmars te maken, die veelal goedkopere woningen kopen, meldt het Kadaster op basis van cijfers over de woningmarkt.

In de vier grootste steden, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam, kostte een woning in de eerste drie maanden van 2023 gemiddeld 480.000 euro. Dat is 8,2 procent minder dan een jaar eerder. In de rest van het land is de gemiddelde prijs 0,8 procent gedaald, op 408.000 euro. Maar de prijs wordt volgens het Kadaster daar voornamelijk naar beneden getrokken door de prijsdaling in de grote steden.

Dat woningen in de stad goedkoper worden, schrijft het Kadaster onder meer toe aan de opmars van starters op de woningmarkt. Zij kopen volgens het Kadaster relatief vaak goedkopere huizen waardoor de gemiddelde woningprijs naar beneden gaat. Bovendien groeide het aandeel aan starters verkochte woningen in grote steden van 50 procent vorig jaar naar 58 procent dit jaar.

Het woningaanbod is daarbij uitgebreider geworden. Het Kadaster merkt op dat kleine particuliere investeerders meer woningen verkopen dan kopen. Dat gaat om woningen in goedkopere prijsklassen, veelal in de grote steden. Ruim 60 procent van deze woningen in Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Utrecht werd verkocht aan een starter.

Het Kadaster constateert verder dat het budget van starters “stevig” is afgenomen. Zij hebben veelal weinig vermogen en moeten dus een groot deel van de woningwaarde anders financieren. Tegelijkertijd merkt Nationale Hypotheek Garantie (NHG) op dat de gestegen hypotheekrentes de financieringsmogelijkheden van huizenkopers verkleint. Daarmee komt de woningmarkt in Nederland “steeds meer op slot” te zitten, stelt NHG. Als voorbeeld noemt NHG een hypotheek van 405.000 euro. Om dat bedrag te kunnen lenen, is nu een inkomen van 81.500 euro nodig, in augustus 2021 was dat nog 71.000 euro.