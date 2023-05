Kwartaalwinst ING bijna verviervoudigd dankzij gestegen rente

ING heeft zijn nettowinst bijna verviervoudigd in het eerste kwartaal van dit jaar. Net als ABN AMRO, dat woensdag al zijn resultaten presenteerde, heeft het financiële concern flink geprofiteerd van de gestegen rente. ING ziet ook ruimte om aandeelhouders te gaan belonen door voor maximaal 1,5 miljard euro aan aandelen in te gaan kopen.

De kwartaalwinst dikte aan tot bijna 1,6 miljard euro. ING zag de winst in het eerste kwartaal van vorig jaar, waarmee de cijfers nu worden vergeleken, nog ruimschoots halveren tot 429 miljoen euro als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Vanwege het conflict zette de bank toen 834 miljoen euro opzij voor leningen aan bedrijven die mogelijk nooit meer zouden worden terugbetaald. ING besloot geen nieuwe zaken meer te doen met Russische bedrijven en de aanwezigheid in dat land af te bouwen.

De langdurig lage rente drukte de laatste jaren flink op het verdienmodel van banken. Maar de Europese Centrale Bank (ECB) is halverwege vorig jaar begonnen met het opvoeren van de rente in de strijd tegen de hoge inflatie. Door lenen duurder te maken, kan de ECB de vraag in de economie afremmen en dat zou ervoor moeten zorgen dat de prijzen niet meer zo hard stijgen. Banken profiteren van de hogere rente omdat zij daardoor de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld de marges op spaargeld weer te vergroten.

“Tijdens dit kwartaal, gekenmerkt door turbulente marktomstandigheden, bleven klanten hun vertrouwen in ons stellen”, zegt topman Steven van Rijswijk in een toelichting over het eerste kwartaal. Op de financiële markten ontstonden de laatste maanden grote zorgen toen enkele Amerikaanse banken en ook Credit Suisse in de problemen kwamen en gered moesten worden. Maar De Nederlandsche Bank (DNB) benadrukte eerder al dat banken in Nederland er wel nog steeds goed voor stonden en dat er hier niet voor een bankencrisis werd gevreesd.