Meer reizigers Schiphol in meivakantie, minder wachttijd

In de meivakantie zijn vanaf Schiphol zo’n 1,1 miljoen reizigers vertrokken. Dat is ongeveer een tiende meer dan vorig jaar, maar tot problemen leidde dat volgens de luchthaven deze keer niet. Slechts 5 procent van de vertrekkende reizigers moest meer dan tien minuten wachten om door de beveiligingscontrole te kunnen. Gemiddeld bedroeg de wachttijd minder dan 5 minuten, net als in de laatste jaren voor corona.

Vorig jaar waren er nog grote problemen op Schiphol in de meivakantie, onder meer doordat er te weinig beveiligers waren. Dat leidde tot lange rijen en mensen die hun vlucht misten. Uiteindelijk besloot Schiphol vanaf de zomer het aantal vertrekkende reizigers te beperken om zo de mensen die wel konden vliegen beter te kunnen verwerken.

De afgelopen maanden heeft Schiphol er veel aan gedaan om nieuwe beveiligers te werven. Maar ook werd op slimme manieren de omloopsnelheid bij de beveiliging opgeschroefd waardoor reizigers sneller konden worden gecontroleerd. Toch lukte het nog niet om helemaal zonder beperkingen te draaien. In de ochtenduren, als veel vakantievluchten vertrekken, werd er nog een limiet gesteld aan het aantal reizigers.

Dat is ook te zien aan de cijfers. In 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, vertrokken er nog 1,2 miljoen reizigers vanaf Schiphol. Gemiddeld gingen er toen 705 vluchten per dag. Dit jaar waren dat er gemiddeld 621. Maar tijdens de probleemperiode van vorig jaar waren het er met gemiddeld 594 vluchten per dag nog duidelijk minder.