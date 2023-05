Britse economie toch licht gegroeid ondanks stakingen

De Britse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar toch gegroeid. Het Verenigd Koninkrijk had in die periode last van stakingen in vele sectoren en autoverkopen waren historisch laag, meldt het Britse statistiekbureau ONS. In maart leidde dat tot een krimp van de economie, terwijl over het hele kwartaal alsnog een minimale groei van 0,1 procent de boeken in gaat.

De maand maart leidde tot een onverwachte krimp van 0,3 procent. Analisten hadden nog gerekend op een kleine groei, in lijn met de rest van het kwartaal. De dienstensector kende een slechte maand en ook in de winkels vielen de verkopen tegen. Maart was een koude maand, maar ook stakingen door spoorwegpersoneel, verpleegkundigen en ambtenaren hadden invloed.

Voor de maand mei zijn de vooruitzichten nog niet veel positiever. Door de kroning van de Britse koning Charles was er een extra officiƫle feestdag, wat volgens berekeningen van economen tot een krimp van 0,7 procent in mei kan leiden. Los daarvan zijn de economische vooruitzichten nu wel weer iets positiever dan tijdens het vorige jaar. Net als in Nederland is onder meer de onrust over energie wat meer gaan liggen.