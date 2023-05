FNV kondigt staking aan bij geneesmiddelenonderzoekbedrijf ICON

Medewerkers van geneesmiddelenonderzoekbedrijf ICON in Assen en Groningen gaan volgende week staken. Volgens vakbond FNV leggen ze dinsdag een halve dag en woensdag de hele dag het werk neer om een hogere loonsverhoging te eisen. De bond verwacht dat er bijna vierhonderd van de meer dan achthonderd werknemers in Nederland meedoen met de actie.

“Maar het gedeelte waar de vrijwilligers liggen die zich laten testen, laten we met rust”, verzekert FNV-bestuurder Chaim Korthof. Ook wil de bond met de staking geen onderzoeken verstoren waarbij kinderen of stervende mensen betrokken zijn. Ander labwerk zal volgens Korthof wel stilvallen. “Dat betekent dat er onderzoeken vertraging zullen oplopen. En als deadlines van sponsoren niet gehaald worden kan dat voor ICON in de papieren lopen.”

Eigenlijk was het de bedoeling dat er al op 9 mei zou worden gestaakt bij de Ierse multinational. Maar die actie ging niet door omdat er recent ook medewerkers van FNV zelf in staking waren. Vervolgens duurde het nog een tijd voordat Korthof afspraken kon maken met ICON over het garanderen van de veiligheid gedurende de staking, waardoor de eerste acties pas voor volgende week in de planning staan.

“In januari had FNV bij ICON nog maar 40 leden. Dat zijn er nu zo’n 400. De onvrede is groot. Daarbij was het de druppel dat ICON vlak voor de kerst om te bezuinigen het kerstpakket schrapte”, vertelt Korthof. “En dat terwijl het bedrijf miljarden winst maakt.” De vakbond maakt zich hard voor een loonsverhoging die de hoge inflatie van de laatste tijd kan compenseren, maar ICON wil volgens FNV niet verder gaan dan 6 procent loonsverhoging.

Een woordvoerder van ICON was niet direct bereikbaar.