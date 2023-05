Nissan en Honda zetten Japanse beurs hoger in lagere regio

De aandelenbeurs in Tokio won vrijdag terrein onder aanvoering van de Japanse autofabrikanten Nissan en Honda, die beide met sterke kwartaalresultaten en positieve vooruitzichten kwamen. De andere aandelenmarkten in de Aziatische regio gingen daarentegen licht omlaag, na een verlies van de Amerikaanse hoofdgraadmeter de Dow-Jonesindex. Zorgen over het Amerikaanse schuldenplafond en de onrust in de regionale bankensector in de Verenigde Staten drukten op de stemming van beleggers.

Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwde voor “zeer ernstige repercussies” voor de VS en de wereldeconomie als het land zijn schulden niet kan terugbetalen. Die situatie dreigt zich voor te doen als Democraten en Republikeinen het niet eens worden over de verhoging van het wettelijk schuldenplafond van de VS.

De Nikkei in Tokio stond in het laatste uur van de beurshandel 0,9 procent in de plus. Nissan en Honda dikten rond de 5 procent aan. De grotere concurrent Toyota, die eerder deze week al met cijfers kwam, klom ruim 1 procent. SoftBank zakte daarentegen 4 procent. De grote Japanse techinvesteerder leed in het afgelopen kwartaal een miljardenverlies op zijn investeringen in de techsector. Dat kwam vooral door zijn beleggingen in startups.

Sharp zakte 8 procent. Het Japanse elektronicaconcern leed een verrassend miljardenverlies als gevolg van afschrijvingen op zijn activiteiten op het gebied van platte beeldschermen. In Taipei verloor Foxconn 1,9 procent. De Taiwanese fabrikant, die de iPhones van Apple maakt, heeft een groot belang in Sharp en kwam zelf ook met tegenvallende resultaten.

De beurs in Shanghai daalde 0,4 procent. De Hang Seng-index in Hongkong hield het verlies beperkt tot 0,1 procent dankzij sterke koerswinsten bij de Chinese techbedrijven. Zo klom tech- en webwinkelconcern JD.com 7 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers. Concurrent Alibaba won 2 procent en internet- en gamebedrijf Tencent steeg 1,8 procent. De Chinese chipfabrikant SMIC, die ook met cijfers kwam, won 2 procent.

De Kospi in Seoul verloor 0,3 procent. YG entertainment werd 17 procent meer waard. Het Zuid-Koreaanse entertainmentbedrijf en platenlabel, bekend van de populaire K-pop meidengroep Blackpink, zag de omzet afgelopen kwartaal meer dan verdubbelen en boekte weer winst. Het bedrijf kondigde ook het debuut aan van een nieuwe meidengroep, Babymonster. De All Ordinaries in Sydney daalde een fractie.