Unilever: we profiteren niet van hogere winst in Rusland

Unilever heeft zijn omzet en winst in Rusland afgelopen jaar opgevoerd, ondanks dat het bedrijf in maart vorig jaar alle import en export van producten in en uit Rusland heeft gestaakt. Toch heeft het was- en levensmiddelenconcern hiermee naar eigen zeggen geen eerdere belofte gebroken, laat een woordvoerster van Unilever weten na berichtgeving door Follow the Money.

“Onze verklaring dat we geen voordeel zouden halen uit onze aanwezigheid in Rusland, hield verband met onze beslissing om geen geld het land uit te nemen”, zegt ze. “We kunnen bevestigen dat er geen kapitaalinstroom of -uitstroom is geweest.” Unilever heeft volgens haar sinds het uitbreken van de oorlog ook geen reclame meer gemaakt voor zijn merken in Russische media.

Follow The Money wist op basis van het jaarverslag van de Russische activiteiten van Unilever te achterhalen dat de Russische winst verdubbelde en de reclame-uitgaven in het land juist omhoog gingen. “De reclame waarnaar in het artikel wordt verwezen, is uitgevoerd door winkeliers of klanten en is contractueel vastgelegd voor maart 2022”, stelt de zegsvrouw van Unilever daarover.

Unilever heeft er na de Russische inval in Oekraïne voor gekozen om toch nog dagelijkse voedsel- en hygiëneproducten, die zijn gemaakt in Rusland, te blijven leveren aan mensen in het land. Zo ligt er nog steeds shampoo van Unilever in de Russische schappen. Wel heeft het bedrijf “strikte beperkingen” doorgevoerd.

De inspanningen van Unilever om activiteiten in Rusland af te bouwen zijn volgens de onderneming in de cijfers te zien doordat de verkochte hoeveelheid producten flink omlaag ging. Dat de omzet en winst wel hoger uitkwamen dan in 2021 zou te maken hebben met prijsstijgingen en de sterkte van de roebel, die vorig jaar 18 procent in waarde steeg.

“We begrijpen waarom er wordt geroepen dat Unilever Rusland moet verlaten”, geeft de woordvoerster aan. Dat zou echter niet zo eenvoudig zijn. Het sluiten van de Russische fabrieken en het hoofdkantoor, waar ongeveer 3000 mensen werken, zou alleen maar leiden tot toe-eigening door de Russische staat. “Bovendien vinden we het niet juist om onze mensen in Rusland in de steek te laten. De tweede optie zou zijn om het bedrijf te verkopen, maar tot op heden zijn we er niet in geslaagd een oplossing te vinden die voorkomt dat de Russische staat mogelijk verder profiteert en die onze mensen beschermt.”