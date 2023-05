Twitter en Musk krijgen kritiek op blokkeren berichten in Turkije

Socialemediaplatform Twitter en topman Elon Musk hebben kritiek gekregen vanwege het besluit sommige berichten in Turkije te blokkeren in de aanloop naar de verkiezingen in het land. Het techbedrijf verklaarde dat die beslissing volgde op juridische druk en dat de bewuste berichten elders in de wereld wel te zien zijn. Maar volgens critici, onder wie de Amerikaanse politicus Adam Schiff, geeft Twitter daarmee toe aan verzoeken om censuur.

“In een reactie op juridische procedures en om ervoor te zorgen dat Twitter toegankelijk blijft voor het Turkse volk, hebben we ingegrepen om de toegang tot sommige berichten in Turkije te beperken”, meldde de afdeling voor internationale zaken van het bedrijf in een tweet.

Veel twitteraars reageerden verbolgen en verbaasd, vooral omdat eigenaar en topman Musk zichzelf graag presenteert als aanhanger van “absolute” vrijheid van meningsuiting.

“De dag voor cruciale verkiezingen in Turkije lijkt Twitter toe te geven aan de eisen van de autocratische leider, Erdogan, en censuur toe te passen op het platform”, twitterde Schiff, Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden. “Gezien het totale gebrek aan transparantie van Twitter kun je moeilijk anders concluderen dat Musks beloftes over vrije meningsuiting er opnieuw niet meer toe doen.”

Ook een Bloomberg-columnist was kritisch, waarop Musk getergd reageerde. Hij verdedigde het besluit door erop te wijzen dat Twitter volledig afgesloten zou worden in Turkije als het bedrijf de autoriteiten niet zou hebben gehoorzaamd. Dat argument leidde tot kritiek van Wikipedia-oprichter Jimmy Wales. Hij wees erop dat de internetencyclopedie zich in 2019 met succes tegen vergelijkbare druk om te censureren verzette voor het Turkse hooggerechtshof.