Wisselend beeld op Wall Street, hoop op deal schuldenplafond

De aandelenbeurzen in New York lieten maandag een wisselend beeld zien. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar de ruzie tussen de Democraten en Republikeinen over het schuldenplafond. De Amerikaanse president Joe Biden liet afgelopen weekeinde weten naar verwachting dinsdag te zullen praten met de leiders van het Congres en optimistisch te blijven over het bereiken van een akkoord over de verhoging van het schuldenplafond. Biden vertrekt woensdag naar Japan voor de G7-top in Tokio.

Als het schuldenplafond niet wordt verhoogd, kunnen de VS binnenkort bepaalde betalingen niet meer uitvoeren wat wereldwijd tot grote financiƫle onrust kan leiden. Volgens topman David Malpass van de Wereldbank zorgt het risico op wanbetaling van de Amerikaanse overheid al voor nog meer economische onzekerheid in de wereld.

Daarnaast kijken beleggers deze week uit naar de resultaten van Amerikaanse winkelbedrijven Walmart, Target, Kohl’s en Home Depot. Die geven mogelijk meer inzicht of de Amerikaanse economie in een recessie belandt. Ook zal worden gelet op de wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten, die vorige week een stijging lieten zien. Deze ww-aanvragen staan voor donderdag op het programma.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 33.233 punten. De brede S&P 500 opende vrijwel gelijk op 4123 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg wel, met 0,2 procent tot 12.307 punten.

Charles Schwab steeg 3,9 procent. De financieel dienstverlener kreeg een koopadvies van investeringsbank Raymond James. Volgens de analisten wist de bank in het eerste kwartaal nieuwe klanten aan te trekken ondanks de recente onrust bij de kleinere banken, na het omvallen van drie branchegenoten in de afgelopen maanden.

Newmont steeg 0,5 procent. De Amerikaanse goudproducent heeft een akkoord bereikt over de overname van Newcrest Mining. Het bedrijf telt 19 miljard dollar neer voor zijn Australische branchegenoot. De deal wordt afgehandeld in aandelen. Door de overname ontstaat ’s werelds grootste gouddelver met mijnen in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, AustraliĆ« en Papoea-Nieuw-Guinea.

De euro was 1,0877 dollar waard, tegen 1,0859 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 70,77 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 74,98 dollar per vat.