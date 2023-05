Bedrijven plaatsen meer nieuwe vacatures, maar vervullen die ook

Werkgevers plaatsten in het eerste kwartaal voor het eerst in een jaar tijd weer meer nieuwe vacatures. Die wisten ze ook vaker te vervullen, waardoor de krapte op de arbeidsmarkt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) ongeveer stabiel is gebleven op een nog altijd hoog niveau.

Er waren begin dit jaar 122 vacatures per 100 werklozen. Dat is bijna hetzelfde als eind vorig jaar. De piek was in de eerste helft van 2022, toen er 143 openstaande plekken per 100 werklozen waren. Inmiddels weten bedrijven en werkzoekenden elkaar weer iets beter te vinden, maar de arbeidsmarkt blijft krap.

Werkgevers plaatsten van januari tot en met maart 381.000 nieuwe vacatures. Dat zijn er 11.000 meer dan een kwartaal eerder. De voorgaande vier kwartalen daalde het aantal nieuwe vacatures juist steeds. Begin dit jaar werden er ook 381.000 vacatures vervuld, waardoor de arbeidsmarkt niet krapper werd.

In de handel, zakelijke dienstverlening en zorg is de behoefte aan nieuw personeel het grootst. Deze sectoren zijn samen goed voor de helft van de openstaande banen. In de zorg nam het aantal vacatures het hardst toe, met 3000.

In de eerste drie maanden van dit jaar waren er zo’n 11,6 miljoen banen. Ongeveer 2,6 miljoen daarvan waren voor zelfstandigen en ongeveer 9 miljoen voor ‘gewone’ werknemers. Het aantal werknemersbanen steeg met 0,6 procent, voor zelfstandigen kwam er iets minder werk bij (plus 0,4 procent). Alleen bij uitzendbureaus daalde het aantal banen in deze periode, met bijna 1 procent.

Om de personeelstekorten op te lossen wil het kabinet onder meer dat mensen die al werken meer uren gaan maken. Dat is in het eerste kwartaal nog niet gelukt. Het aantal gewerkte uren nam juist met 0,4 procent af vergeleken met eind vorig jaar, seizoensinvloeden buiten beschouwing gelaten.