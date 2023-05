Ondernemers over krimp economie: zwaar voor kleinere bedrijven

Vooral kleinere exportbedrijven hebben het momenteel zwaar. Dat zegt ondernemersvereniging evofenedex, die voor duizenden bedrijven in Nederland de handels- en logistieke belangen behartigt, in een reactie op gepubliceerde cijfers waarin een krimp is te zien van de Nederlandse economie.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de economische neergang vooral te maken met de afzwakkende wereldhandel, waardoor de export afnam. Rob Zomer, manager internationaal ondernemen bij evofenedex, ziet bij grote exporteurs nog wel een groei in de omzet, met name omdat ze de prijzen flink hebben verhoogd. In het de midden- en kleinbedrijf is volgens hem echter sprake van een ander beeld. “Deze categorie bedrijven gaat slechter dan voor corona.” Hij verklaart dit onder meer doordat het in Duitsland ook slechter gaat met de economie. “Dat is onze grootste markt. Ze zeggen ook wel: als ze in Duitsland griep hebben, dan zijn wij verkouden.” Ook aan het Verenigd Koninkrijk wordt volgens Zomer minder verkocht.

Of een krimp van de economie duidt op een naderende recessie? “Hier wordt al een jaar over gepraat”, zegt Zomer. “We zien wel dat het beeld langzaamaan verslechtert.” Hij verwacht dan ook dat bedrijven het moeilijk gaan krijgen. “Je ziet al dat het aantal faillissementen toeneemt.” Hoewel dat zorgen baart, is het bedrijfsleven volgens hem “robuust en veerkrachtig”. “Maar de groei is er wel even uit.”